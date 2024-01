Luizão, ex-zagueiro do São Paulo - Divulgação

Publicado 09/01/2024 13:51 | Atualizado 09/01/2024 13:52

Rio - O Botafogo tem um novo alvo para reforçar sua defesa em 2024. Trata-se do zagueiro Luizão, de 21 anos, ex-São Paulo e que atualmente está no West Ham-ING. A informação foi dada pelo jornalista Gabriel Sá.

O Glorioso já fez uma consulta pelo jogador e escutou do West Ham que um empréstimo está descartado. O clube inglês só negociará o brasileiro, que vem atuando no time sub-21, se for em definitivo. Além do Botafogo, outros dois times brasileiros estão interessados.

Luizão foi negociado pelo São Paulo com o West Ham no fim de 2022. No entanto, nunca teve chance de atuar na equipe principal do time inglês. Ao todo, foram 30 jogos pelo time sub-21.

Para 2024, o Botafogo já acertou a contratação de outros dois zagueiros. O clube fechou com Lucas Halter, do Goiás, e Alexander Mendoza, que estava no Libertad. No entanto, o clube ainda busca mais um defensor, já que perdeu Adryelson, Victor Cuesta, Philipe Sampaio e Sousa.