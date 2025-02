O caso aconteceu em uma área residencial ao norte de Orlando, Flórida - Reprodução / Google Maps

O caso aconteceu em uma área residencial ao norte de Orlando, FlóridaReprodução / Google Maps

Publicado 14/02/2025 11:23

Uma mulher foi condenada a 25 anos de prisão após matar o seu marido depois que ele gritou com o filho do casal, de 8 anos, por fazer cocô nas calças. Os policiais atenderam um chamado de tiroteio em uma área residencial no norte de Orlando, Estados Unidos, e chegando ao local, encontraram o corpo da vítima com um ferimento de bala na cabeça.

As informações são do portal "Law & Crime". Segundo depoimento, o homem, identificado como Adel Tawkeef, 51, brigou com a criança, que é autista, após perceber que ela se sujou. Após limpar o garoto, a mãe, chamada de Laurie Adams, 39, interviu, e o casal começou a trocar empurrões.

Adams, então, levou cerca de 15 minutos para se acalmar. Em seguida, ela pegou uma arma no armário do quarto, andou até a varanda, onde Tawfeek havia sentado para beber cerveja e fumar, e disparou na cabeça dele.

Ela recebeu a sentença na última terça-feira (11). Adel também disse aos investigadores que havia enviado uma mensagem de texto para sua mãe dias antes do assassinato, solicitando que ela fosse responsável por seu filho "se algo acontecesse". O caso aconteceu em 5 de junho de 2024.