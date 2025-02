Zelenski afirmou que Rússia não está preparada para negociar a paz - Reprodução Instagram

Publicado 14/02/2025 11:14

Um drone russo com um sistema explosivo atingiu a estrutura de contenção protetora da Usina Nuclear de Chernobyl, na região de Kiev, Ucrânia, durante a noite, disse o presidente ucraniano Volodmir Zelenski nesta sexta-feira, 14. Os níveis de radiação não aumentaram, afirmaram Zelenski e a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU (AIEA).

Autoridades russas não fizeram comentários imediatos, e não foi possível confirmar de forma independente a alegação da Ucrânia sobre a responsabilidade russa. A agência nuclear da ONU não atribuiu culpa, afirmando apenas que sua equipe estacionada no local ouviu uma explosão e foi informada de que um drone havia atingido a estrutura de contenção.

Zelenski disse que o ataque danificou a estrutura e iniciou um incêndio, que foi controlado. O Serviço de Emergência da Ucrânia forneceu uma fotografia que, segundo a instituição, mostra um holofote iluminando um buraco irregular no telhado do sarcófago danificado.

O ataque ocorreu dois dias depois de o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que se encontraria com o presidente russo, Vladimir Putin, para discutir o fim da guerra, em um movimento que pareceu identificar Putin como o único ator relevante e tendia a deixar Zelenski, assim como os governos europeus, à margem das negociações de paz.

Isso representa mais uma notícia indesejada para a Ucrânia, que está sendo gradualmente empurrada para trás pelo exército maior da Rússia ao longo de partes da linha de frente de mil quilômetros. O país precisa desesperadamente de mais ajuda do Ocidente.

A Ucrânia pretende fornecer informações detalhadas a autoridades dos EUA sobre o ataque a Chernobyl durante a Conferência de Segurança de Munique, que começa nesta sexta-feira, escreveu Andrii Yermak, chefe do Gabinete Presidencial da Ucrânia, em seu canal no Telegram.

A AIEA afirmou que o ataque ocorreu às 1h50 no horário local. Segundo a agência, não há "indicação de uma violação na contenção interna". A camada externa atingida é uma cobertura protetora construída em 2016 sobre uma estrutura pesada de contenção de concreto. A camada interna foi colocada sobre o quarto reator da usina logo após o desastre de 1986, um dos piores acidentes nucleares da história. Essas estruturas de contenção visam impedir vazamentos de radiação.

A guerra de três anos entre Rússia e Ucrânia tem gerado repetidos alertas sobre os riscos para as quatro usinas nucleares da Ucrânia, especialmente a Usina Nuclear de Zaporizhzhia, no sul do país, que está sob ocupação russa e é a maior da Europa e uma das dez maiores do mundo.

O chefe da AIEA, Rafael Grossi, afirmou na plataforma X que o ataque a Chernobyl e o recente aumento da atividade militar perto da usina de Zaporizhzhia "ressaltam os persistentes riscos à segurança nuclear", acrescentando que a AIEA permanece "em alerta máximo".

A agência disse que seu pessoal no local respondeu ao ataque em poucos minutos e que não houve vítimas. "Os níveis de radiação dentro e fora da usina permanecem normais e estáveis", afirmou a AIEA no X.

Zelenski afirmou no Telegram que o ataque a Chernobyl mostra que "Putin certamente não está se preparando para negociações" - uma alegação que autoridades ucranianas têm repetidamente feito.

"O único país no mundo capaz de atacar instalações desse tipo, ocupar o território de usinas nucleares e conduzir hostilidades sem qualquer consideração pelas consequências é a Rússia de hoje E isso representa uma ameaça terrorista para o mundo inteiro", escreveu ele. "A Rússia deve ser responsabilizada pelo que está fazendo."