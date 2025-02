Momento que foi registrado em vídeo - Reprodução/vídeo/redes sociais

Publicado 14/02/2025 08:36

Um jovem que se deslocava em um caiaque ao lado de seu pai nas águas do Estreito de Magalhães, no extremo sul do Chile, foi brevemente capturado pelas mandíbulas de uma baleia jubarte antes de ser cuspido, um momento que foi registrado em vídeo.



"Sinto algo entre o azul e o branco que passa perto do meu rosto, e é como se fosse de um lado e de cima. Não entendi o que estava acontecendo e então afundei e pensei que [a baleia] tinha me comido", relatou Adrián Simancas, de 24 anos, de origem venezuelana, ao canal TVN.



O episódio aconteceu na semana passada perto do litoral de Punta Arenas, cidade situada 2.200 km ao sul de Santiago, na baía El Águila.

O vídeo se tornou viral esta semana. O pai de Simancas estava próximo em outro caiaque e gravou o momento. Mais tarde, postou as imagens nas redes sociais.