Helicóptero carrega pessoas resgatadas do terraço - AFP

Helicóptero carrega pessoas resgatadas do terraçoAFP

Publicado 14/02/2025 07:39 | Atualizado 14/02/2025 07:40

Seis pessoas morreram em um incêndio nesta sexta-feira (14) nas obras de construção de um hotel na cidade sul-coreana de Busan, informou a agência nacional de bombeiros.

fotogaleria

Sete pessoas ficaram feridas. O incêndio começou às 11h (23h de Brasília, quinta-feira) e provocou a retirada de mais de 100 trabalhadores.Uma fonte dos bombeiros disse que as chamas provavelmente começaram no primeiro andar do edifício, onde os materiais de isolamento eram armazenados.O incêndio foi controlado após duas horas e meia.