O Papa Francisco foi internado no hospital em RomaTiziana Fabi / AFP

Publicado 14/02/2025 07:34 | Atualizado 14/02/2025 10:06

O papa Francisco foi internado nesta sexta-feira (14) no hospital Agostino Gemelli, em Roma, devido a uma bronquite, anunciou a Santa Sé. Ele permanecerá na unidade hospitalar para alguns exames e tratamento, após tentar seguir com sua agenda normalmente e piorar seu quadro clínico.

O pontífice argentino, de 88 anos, apresentou dificuldades para respirar nos últimos dias e delegou a seus assistentes a leitura de alguns discursos. O papa foi internado após as audiências matinais, informou o Vaticano.

Após ler algumas trechos de seu pronunciamento na quarta-feira (12), Francisco pediu que Dom Pierluigi Giroli, membro da Secretaria de Estado, terminasse o discurso. "Deixe-me pedir ao padre que continue lendo porque ainda não posso com minha bronquite. Espero que, da próxima vez, eu possa", disse o pontífice.

No último domingo, o papa também teve que interromper a Missa do Jubileu das Forças Armadas, na Praça de São Pedro, devido às complicações respiratórias, tendo que pedir que um membro da Secretária do Estado continuasse.

A saúde do Bispo de Roma tem sido motivo de grande preocupação no Vaticano, com vários episódios de fadiga respiratória. Suas últimas aparições demonstram o pontífice tossindo, com um certo desconforto, e colocando a mão sobre sua cabeça.

Problemas de saúde

O líder religioso, eleito em 2013, tem sofrido diversos problemas de saúde nos últimos anos, com quadros de dores no joelho, uma operação de hérnia e inflamação do cólon.

Em dezembro do ano passado, teve uma forte gripe que o manteve dentro de casa na tradicional oração do Angelus. Posteriormente, Francisco começou o ano com uma cadeira de rodas e permaneceu até o atual momento.

Além disso, o Papa Francisco, quando era jovem, perdeu parte do seu pulmão, tornando sua saúde respiratória ainda mais difícil de ser tratada. Em janeiro, o pontífice sofreu uma queda que machucou o braço direito, necessitando imobilizá-lo após aparecer com hematomas devido a bater o queixo na sua própria mesinha de cabeceira.