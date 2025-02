A aniversariante Loretta, de 104 anos, visitou o Presídio de Livingston - Divulgação / Livingston County Sheriff's Office

Publicado 14/02/2025 14:22

Uma senhora fez um pedido inusitado para o seu aniversário de 104 anos: visitar uma cadeia. Policiais de Nova York, Estados Unidos, cidade onde ela mora, atenderam ao desejo e a levaram para passar um dia no Presídio de Livingston, mostrando à idosa, chamada de Loretta, os equipamentos e salas do edifício.

O aniversário dela foi no último dia 8 de fevereiro. Loretta mora em um asilo e falou sobre sua vontade para os cuidadores. Ela visitou a penitenciária na última segunda-feira (10), segundo o jornal britânico "Sky News".

"Nossa nova amiga, Loretta, passou hoje pelo Escritório do Xerife para ter seu desejo de aniversário de 104 anos realizado! Ela foi questionada sobre o que queria para seu aniversário, e sua resposta foi que 'queria ver o interior da nossa cadeia', porque nunca esteve em uma antes", afirmou uma publicação do Condado de Livingston no Facebook.



A senhora conheceu um dos cães policiais da unidade, viu como era a sala de câmeras e monitoramento, pegou nas algemas e até passou um tempo em uma das celas, além de conhecer os agentes. A visita também teve direito a comidas e um momento em que todos cantaram "parabéns".



"Antes do tour, celebramos com café e bolo, e ela contou ao Xerife que o segredo para uma vida longa é 'cuidar da sua própria vida'! Loretta se divertiu muito explorando nossa instalação carcerária, e ficamos felizes por poder realizar seu desejo de aniversário! Obrigado por todas as risadas de hoje e por seu ótimo espírito!", concluiu o texto.