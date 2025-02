Presidente da Comissão Europeia fala de segurança e paz na UE em Munique - Michaela Stache / AFP

Publicado 14/02/2025 11:40

A União Europeia (UE) estará presente nas negociações para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen. Durante discurso na Conferência de Segurança de Munique nesta sexta-feira 14, ela enfatizou que os membros do bloco europeu precisam trabalhar juntos para alcançar uma "paz duradoura" para os ucranianos.

Von der Leyen também ressaltou que a Ucrânia deve ter "sólidas garantias de segurança" mesmo após a assinatura de um acordo de paz e anunciou que suspenderá o Pacto de Estabilidade europeu para flexibilizar os limites de gastos em defesa dos países da UE.

"O investimento em defesa poderá aumentar de 2% para 3% do Produto Interno Bruto (PIB) dos países, com um acréscimo de bilhões de euros", explicou a presidente da Comissão Europeia. "A Europa precisa fazer mais pela segurança do continente. Precisamos aumentar os gastos com defesa para nossa própria segurança", acrescentou.

A líder da UE também destacou que a Europa cumpriu seu papel no início do conflito entre Rússia e Ucrânia, impondo sanções ao gás natural e a outros produtos russos, mas que o continente pretende "fazer mais" para intensificar a pressão sobre o presidente Vladimir Putin.