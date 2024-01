Lucas Halter em treino do Botafogo no CT Espaço Lonier - Vitor Silva/Botafogo

Lucas Halter em treino do Botafogo no CT Espaço LonierVitor Silva/Botafogo

Publicado 09/01/2024 14:20

Rio - Novo zagueiro do Botafogo com contrato até o fim de 2027, Lucas Halter deu suas primeiras palavras e não escondeu a admiração pelo clube. Contratado em meio à reformulação do sistema defensivo, o jogador, ex-Athletico-PR e que defendeu o Goiás em 2023, exaltou o plano apresentado pela SAF e comemorou o reencontro com Tiago Nunes, seu comandante no Furacão em 2019.

"Depois do primeiro contato com o Botafogo o projeto me encheu os olhos. Com certeza eu sabia que, vindo para cá, eu seria feliz. Reencontrar o Tiago (Nunes) é bom demais por tudo que a gente já viveu. Muitas coisas boas. Vamos trabalhar muito para darmos muitas alegrias à torcida do Fogão", disse o zagueiro, em entrevista à "Botafogo TV".

Lucas Halter foi um dos destaques do rebaixado Goiás e relevante em um dos duelos mais conturbados do Botafogo na última temporada. Contra o Esmeraldino, no Nilton Santos, no dia 2/10, no jogo que provocou polêmica devido à opção do então técnico Bruno Lage de tirar Tiquinho Soares da equipe titular, foi do defensor o gol que abriu o placar aos 27 do primeiro tempo no empate em 1 a 1 - Tiquinho entrou no intervalo e marcou um golaço deixando tudo igual. Agora do outro lado, o jogador comentou sobre a experiência com os torcedores no episódio.

"Lembro que, no Nilton Santos, chegou uma hora que não dava nem para conversar dentro do campo de tanto barulho que a torcida estava fazendo. Minha expectativa é gigantesca com essa torcida, que eu sei que é apaixonada e vai nos apoiar o ano inteiro. O ano está só começando, com certeza coisas boas virão", destacou.

O Botafogo trocou sua dupla de zaga em relação aos dois últimos anos, com a venda de Adryelson para o Lyon e a iminente saída de Victor Cuesta. Halter, que chega ao clube junto com o argentino Alexander Barboza, citou suas principais qualidades em campo.

"Sou um zagueiro que tem bola bola aérea, imposição física boa e qualidade no passe".

Além de Lucas Halter e Barboza, o Botafogo anunciou as contratações do atacante Jeffinho, que retorna ao clube cedido pelo Lyon em um contrato de empréstimo até o fim de 2024, e do goleiro John, que assinou até o fim de 2027. O clube tem conversas avançadas pelo atacante venezuelano Jefferson Savarino e segue no mercado atrás de laterais e meio-campistas.