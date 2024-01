John participa desde o início da pré-temporada do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 09/01/2024 12:00

Jefferson e Gatito Fernández foram os donos absolutos da posição, sem falar em outros nomes históricos, como Manga e Wagner, por exemplo.

O Botafogo agiu rapidamente para suprir a saída de Lucas Perri, contratado pelo Lyon , e John chegou com a missão de ser o titular e manter o bom nível de goleiros nos últimos anos. Antes dele e de Perri,foram os donos absolutos da posição, sem falar em outros nomes históricos, como, por exemplo.

"Venho feliz, motivado para fazer parte dessa grande história de goleiros, de grandes gerações, Jefferson, Gatito, Perri… Estou feliz demais de estar aqui", disse o goleiro de 27 anos, em entrevista à Botafogo TV.



aposta em um 2024 vitorioso.

Comprado junto ao Santos por cerca de R$ 5,8 milhões por 75% dos direitos econômicos , John se mostrou animado com a estrutura do Botafogo e

" Minhas primeiras impressões foram maravilhosas, o clube está reformulando o CT, com grandes projeções, por isso que aceitei vir para cá. É um projeto muito bom, um clube que vem muito forte esse ano", garantiu.



John também se apresentou aos torcedores que ainda não o conhecem, apesar de suas passagens por Santos e Internacional, além do Vallodolid, da Espanha, no segundo semestre de 2023.



"Minhas principais características são ser um goleiro rápido, jogar bem com os pés, com boa leitura de jogo, que gosta de participar muito do jogo. Sou um goleiro muito ativo, muito comunicativo dentro de campo e também gosto de fazer grandes defesas", afirmou.