Jogadores do Botafogo posam para foto com a camisa 13, em homenagem a ZagalloFoto: Henrique Lima/ Botafogo FR

Publicado 08/01/2024 18:54

Franca - Os jogadores do Botafogo homenagearam Zagallo nesta segunda-feira, 8, antes do início da partida contra a Francana, válida pela Copinha. Ao posar para a tradicional foto pré-jogo, os atletas estenderam uma camisa com o número 13. Confira abaixo:

"Em homenagem ao ídolo alvinegro e lenda do futebol mundial, a equipe Sub-20 do Glorioso, antes de entrar em campo, posou com o eterno número 13 de Zagallo! Obrigado por tudo, Velho Lobo!", escreveu o perfil oficial do Botafogo.

"Em homenagem ao ídolo alvinegro e lenda do futebol mundial, a equipe Sub-20 do Glorioso, antes de entrar em campo, posou com o eterno número de Zagallo! Obrigado por tudo, Velho Lobo!"



Henrique Lima/ BFR pic.twitter.com/miKodiYnAU — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 8, 2024

Zagallo chegou ao Botafogo em 1958, depois de vencer a Copa do Mundo daquele ano pela seleção brasileira. Com a camisa do Glorioso, ele foi bicampeão carioca, em 1961 e 1962, e também bicampeão do Rio-São Paulo, em 1962 e 1964.

O Alvinegro, aliás, foi o último time da carreira de jogador de Zagallo. Logo após pendurar as chuteiras, deu início a carreira de treinador. A primeira oportunidade foi justamente no comando do time juvenil do Botafogo. Posteriormente, ele assumiu o time principal e conquistou a Taça Brasil de 1968 (reconhecido como Campeonato Brasileiro) e o Campeonato Carioca de 1967 e de 1968.