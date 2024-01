Após se destacar no Botafogo, Adryelson foi vendido ao Lyon por cerca de R$ 19 milhões - Divulgação / Lyon

Publicado 08/01/2024 11:53

França - O zagueiro Adryelson, ex-jogador do Botafogo , falou pela primeira vez como jogador do Lyon em vídeo divulgado nos canais oficiais do clube. Vendido por cerca de R$ 19 milhões, ele revelou conversa que teve com Rafael e Marçal antes de se transferir para a Europa.