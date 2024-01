Erison teve boa passagem pelo Botafogo em 2022 - Thiago Ribeiro / Estadão Conteúdo

Publicado 08/01/2024 10:22

Rio - O Botafogo acertou a venda do atacante Erison para o Kawasaki Frontale, do Japão. O Alvinegro cedeu os 60% dos direitos econômicos que tinha do atleta. Segundo o 'ge', o valor da transferência não foi revelado.

Erison chegou ao time carioca em 2022, após boa temporada pelo Brasil de Pelotas. Depois de marcar 15 gols em 34 partidas, foi emprestado ao Estoril de Portugal.

Após o retorno da Europa, sem espaço no Botafogo, foi emprestado ao São Paulo. Com a camisa do Tricolor Paulista foram 19 partidas e somente três gols marcados.

O atacante viajou na noite de domingo (7) para o Japão. Lá, vai realizar exames e assinar o contrato defintivo.