Zagallo na época em que jogava pelo BotafogoFoto: Divulgação/X @Botafogo

Publicado 06/01/2024 16:00

Rio - A loja oficial do Botafogo, Botafogo Store, anunciou que fará personalizações gratuitas de camisas com o nome de Zagallo e/ou o número 13 durante este fim de semana. Um dos maiores ídolos da história do Alvinegro, o Velho Lobo morreu na noite da última sexta-feira, 5 , aos 92 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos . Ele estava internado hospital Barra D'Or desde o dia 26 de dezembro.

"Nesse final de semana (06/01 e 07/01), em todas lojas físicas, a personalização de camisas com 'Zagallo' e/ou do número '13' serão gratuitas", diz a publicação da Botafogo Store.

Anúncio da Botafogo Store em relação às personalizações para Zagallo Foto: Reprodução/Instagram @botafogo_store

Zagallo chegou ao Botafogo em 1958, depois de vencer a Copa do Mundo daquele ano pela seleção brasileira. Com a camisa do Glorioso, ele foi bicampeão carioca, em 1961 e 1962, e também bicampeão do Rio-São Paulo, em 1962 e 1964.

O Alvinegro, aliás, foi o último time da carreira de jogador de Zagallo. Logo após pendurar as chuteiras, deu início a carreira de treinador. A primeira oportunidade foi justamente no comando do time juvenil do Botafogo. Posteriormente, ele assumiu o time principal e conquistou a Taça Brasil de 1968 (reconhecido como Campeonato Brasileiro) e o Campeonato Carioca de 1967 e de 1968.