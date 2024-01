Diego Costa, atacante do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 05/01/2024 17:43

Rio - O atacante Diego Costa dificilmente permanecerá no Botafogo, mas quer continuar jogando no Brasil em 2024. Segundo o portal “Goal”, o experiente jogador não tem intenção de deixar o país neste momento.

Diego tinha contrato com o Botafogo até o fim do ano passado. A renovação com o time carioca não está descartada, mas se torna cada vez mais improvável, já que o atacante fez exigências que o clube não está disposto a cumprir.

Um retorno para o exterior é visto como plano B por Diego, que deseja permanecer perto da família. O jogador tem propostas de alguns clubes brasileiros e avalia as possibilidades.

Pelo Botafogo, Diego Costa disputou 15 partidas e marcou três gols. Reserva de Tiquinho Soares, ele foi titular em apenas quatro jogos.