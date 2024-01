Savarino, ex-atacante do Atlético-MG - Divulgação

Publicado 05/01/2024 11:53

Rio - O Botafogo superou os últimos obstáculos e encaminhou a contratação do atacante Jefferson Savarino, ex-Atlético-MG e que estava no Real Salt Lake, dos Estados Unidos. O jogador de 27 anos aceitou os valores oferecidos e assinará com o Glorioso nos próximos dias. A informação foi publicada inicialmente pelo "The Athletic".

Savarino foi um dos destaques do Atlético-MG na conquista do Brasileirão de 2021. No Galo, ele trabalhou com Alessandro Brito, atual head scout do Botafogo, que foi quem indicou o nome do venezuelano para o time carioca. A contratação teve o aval de John Textor e do técnico Tiago Nunes.

Em sua última temporada na MLS, Savarino fez 11 gols e deu quatro assistências em 34 partidas pelo Real Salt Lake. Pelo Galo, foram 21 gols e 19 assistências em 99 jogos.

Savarino será o segundo reforço do Botafogo para 2024. Antes dele, o clube acertou a contratação do goleiro John junto ao Santos.