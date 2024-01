Jeffinho assinou contrato de empréstimo com o Botafogo até o fim de 2024 - Divulgação/Botafogo

Jeffinho assinou contrato de empréstimo com o Botafogo até o fim de 2024Divulgação/Botafogo

Publicado 05/01/2024 19:26

Rio - A joia está de volta ao Estádio Nilton Santos. O Botafogo anunciou, no início da noite desta sexta-feira, (5) a contratação do atacante Jeffinho, de 24 anos, que chega pro empréstimo junto ao Lyon com contrato válido até o fim de 2024.

Jeffinho faz mais um movimento esperado dentro do portfólio de John Textor na Eagle Football, grupo que também comanda o Lyon. O jogador havia sido vendido pelo Glorioso aos franceses no início de 2023 pelo valor de 10 milhões de euros (R$ 55,2 milhões na época).

O atacante havia sido liberado da reapresentação do Lyon após o recesso de fim de ano, passou o Réveillon no Rio de Janeiro e confirmou a transação enquanto seus agentes resolviam partes burocráticas na França. Ele usará a camisa 47 do Glorioso.

A sensação de dejavu agora é realidade! Jeffinho está de volta para casa! pic.twitter.com/5jfeY2Uh93 — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 5, 2024

Velho conhecido da torcida, Jeffinho estourou pelo Botafogo em 2022, quando chegou inicialmente para o time B, e encantou com futebol de muita velocidade e habilidade pelo lado esquerdo do gramado sob o comando do português Luís Castro, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita.