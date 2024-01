Mateo Ponte, lateral do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Mateo Ponte, lateral do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 05/01/2024 20:50

Rio - O lateral-direito Mateo Ponte, do Botafogo, foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para a seleção sub-23 do Uruguai, que disputará o Torneio Pré-Olímpico, de 20 de janeiro a 11 de fevereiro, na Venezuela. Com isso, o jovem pode desfalcar o Alvinegro por até sete rodadas do Estadual.



O número de jogos com a ausência do defensor depende da campanha da Celeste no Pré-Olímpico. A última rodada da fase de grupos do Grupo B está marcada para o dia 2 de fevereiro, entre Uruguai e Argentina. Com as duas melhores classificadas de cada chave, o quadrangular final terá início três dias depois.

Neste período, o Botafogo terá duelos com Madureira (17/1), Bangu (20/1), Boavista (24/1), Sampaio Corrêa (27/1), Portuguesa (30/1), Nova Iguaçu (4/2) e Flamengo (7/2).



A Celeste está no Grupo B, ao lado de Argentina, Chile, Paraguai e Peru. A seleção uruguaia folga na primeira rodada e estreia somente no dia 24 de janeiro, em Valencia, contra o Paraguai.