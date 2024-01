Eduardo Oliveira é o técnico do time sub-20 do Botafogo - Foto: Divulgação/Botafogo

Eduardo Oliveira é o técnico do time sub-20 do BotafogoFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 05/01/2024 15:57 | Atualizado 05/01/2024 15:57

A vitória do Botafogo sobre o Tiradentes-PI por 1 a 0, em partida válida pela primeira rodada da Copinha, foi especial para o técnico Eduardo Oliveira. Isso porque o confronto marcou o jogo de número 150 do treinador na categoria sub-20.

"Fizemos nossa estreia na Copa São Paulo 2024 com uma vitória representando o mais tradicional Botafogo. Ao mesmo tempo, atingi uma marca muito especial na minha carreira como treinador, a de 150 partidas liderando equipes sub20. Agradeço a todos que fizeram parte dessa história: jogadores, staff, membros de comissão técnica, diretores e principalmente os clubes aos quais tive e tenho um grande prazer de representar e construir histórias e relações inesquecíveis. Vamos em frente… Sempre em busca da evolução diária pessoal e profissional. Muito Obrigado!!!", escreveu Eduardo Oliveira.

Na categoria sub-20, ele também trabalhou no Atlético Mineiro(2022 e 2023) e no Fluminense(2017 a 2022). Neste último, inclusive, comandou a "Geração de Ouro" do clube, que revelou alguns atletas para a categoria profissional, como por exemplo: André; Martinelli; Calegari; João Pedro (hoje no Brighton-ING); Luiz Henrique (hoje no Betis-ESP), John Kennedy, Matheus Martins (hoje no Watford-ING, emprestado pela Udinese-ITA).

Em tempo: o jogo 251 de Eduardo Oliveira acontecerá nesta sexta-feira, 5. O técnico comandará o Botafogo no jogo contra o Rio Claro, válido pela segunda rodada da Copinha. A bola rola às 21h30, no Estádio José Lancha Filho.