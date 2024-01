Benjamín Rollheiser é o grande alvo do Botafogo no início da temporada - Divulgação/Conmebol

Benjamín Rollheiser é o grande alvo do Botafogo no início da temporadaDivulgação/Conmebol

Publicado 04/01/2024 15:33 | Atualizado 04/01/2024 16:12

Rio - Na disputa com o Benfica pela contratação do meia-atacante Benjamín Rollheiser, de 23 anos, do Estudiantes-ARG, o Botafogo se vê em meio à mais uma novela por um grande nome para o elenco. O Alvinegro trata com cautela as negociações devido à concorrência pesada dos portugueses, mas conta com um fato positivo: a parte financeira.

Com o clube argentino a situação não indica dificuldade. O Estudiantes acenou positivamente para as duas propostas, sendo a do Botafogo de aproximadamente R$ 40 milhões. Em relação aos salários, o Alvinegro leva vantagem na oferta com o que seria um dos mais altos do atual plantel. O projeto, no entanto, ainda é empecilho. A decisão está com o camisa 10.

Representantes de Rollheiser focam em uma transferência imediata para o futebol europeu, ainda que o Benfica tenha mostrado interesse por uma assinatura apenas no início da próxima temporada do Velho Continente - no meio do ano - por conta de espaços no elenco. No Estádio Nilton Santos, o meia-atacante é tratado com reforço de peso para as primeiras fases da Libertadores.

Na proposta apresentada pelo Botafogo, foi colocada a possibilidade de uma negociação com a Europa em médio prazo - Textor é dono de clubes como Crystal Palace e Lyon, e isso pode facilitar com o modelo multiclubes da Eagle Football.

O Botafogo acredita que está forte na briga e pode superar a força financeira do Benfica, que faz sucesso na captação de jovens para futuras negociações. Na última proposta, foi oferecido um salário maior do que o primeiro contato entre as partes na tentativa de seduzir o jogador com sua relevância no projeto em 2024.

Rollheiser ganhou destaque no Estudiantes na última temporada argentina. Ele disputou 57 jogos, marcou 13 gols e deu sete assistências.