JP Galvão irá disputar o Campeonato Paulista pelo Inter de Limeira - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 03/01/2024 19:23 | Atualizado 03/01/2024 19:27

O Botafogo acertou o empréstimo do lateral-direito JP Galvão para o Inter de Limeira, do interior de São Paulo. O contrato do jogador vai até o final do Campeonato Paulista. As informações são do "ge".

O intuito do empréstimo é dar mais rodagem ao jovem de 22 anos, que fez 12 jogos com o Botafogo na última temporada e tem contrato com o Alvinegro válido até o final do ano.

JP Galvão estreou no profissional em 2019, pelo Tigres do Brasil, de Duque de Caxias, no ano seguinte, se transferiu para o Vasco para compor o time sub-20 do Cruz-Maltino. Entretanto, sem espaço no clube, decidiu atuar no Botafogo em 2022, onde começou jogando na equipe de aspirantes e, posteriormente, a principal.

JP Galvão fez seus primeiros jogos pelo profissional do Botafogo na última temporada, onde ele, mesmo sendo volante de origem, atuou pela lateral-direita para resolver problemas na posição. Mais utilizado por Bruno Lage, o jovem, entretanto, não se firmou na equipe, e recebeu apenas mais uma chance após saída do treinador português, na derrota por 3 a 1 para o Internacional, na última rodada do Brasileirão.