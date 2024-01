Jeffinho assinará contrato de empréstimo com o Botafogo válido por uma temporada - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 02/01/2024 13:44

Rio - Perto de fechar acordo para retornar ao Botafogo por empréstimo até o fim de 2024, o atacante Jeffinho foi liberado da reapresentação do Lyon após a pausa do fim de ano. Ele passou o Réveillon no Rio de Janeiro enquanto seus representantes alinhavam os últimos detalhes do acordo com o clube francês.

Jeffinho é esperado no CT Espaço Lonier já na apresentação do elenco para a temporada, marcada para o dia 7 de janeiro. Apenas a parte burocrática da transferência impede o anúncio por parte do Glorioso. A informação é do site "ge".

Parte das negociações foram tocadas diretamente pelo empresário John Textor, acionista majoritário da SAF alvinegra e que também administra o Lyon. O entendimento no clube europeu é de que Jeffinho, com a Libertadores e seu destaque no Brasil, pode ser valorizar ainda mais em 2024.

Negociado pelo Botafogo no início do ano passado, Jeffinho marcou três gols e deu uma assistência em 23 jogos pelo Lyon.