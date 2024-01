Carlos Alberto comemora gol marcado em vitória do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Carlos Alberto comemora gol marcado em vitória do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 01/01/2024 18:10

Rio - Comprado pelo Botafogo em dezembro do ano passado , o atacante Carlos Alberto será emprestado ao RWD Molenbeek, clube de John Textor na Bélgica, até junho de 2024. A intenção do negócio é dar mais minutagem ao atacante de apenas 21 anos. As informações foram dadas primeiro pelo "ge".

Na Bélgica, Carlos Alberto reencontrará Cláudio Caçapa, técnico com quem viveu a melhor fase no Botafogo. Ele entrou em campo nos quatro jogos em que o Alvinegro foi comandado interinamente por Caçapa e marcou três gols.

Carlos Alberto chegou ao Botafogo em janeiro de 2023 por empréstimo junto ao América-MG. No mês passado, o Glorioso acertou a compra do atleta por 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,3 milhões), que será quitado em cinco parcelas. O contrato com o Alvinegro é válido até dezembro de 2026.

Pelo Botafogo, Carlos Alberto disputou 33 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência. Ele também sofreu pênaltis nos jogos do segundo turno contra o Palmeiras e o Coritiba.