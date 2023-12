Cristian Medina - Divulgação / Boca Juniors

Cristian MedinaDivulgação / Boca Juniors

Publicado 30/12/2023 14:07

Rio - Dono de 90% da SAF do Botafogo, John Textor retirou a proposta que fez ao Boca Juniors por Cristian Medina. O empresário não gostou da forma como Juan Román Riquelme, presidente do clube argentino, tratou a negociação. A informação é do site "ge".

Recentemente, vale lembrar, o Glorioso havia aumentado a oferta pelo jogador . A última proposta foi de 9 milhões de dólares (pouco mais de R$ 43,5 milhões na cotação atual). A quantia seria paga com uma parcela de 4 milhões de dólares (pouco mais de R$ 19,3 milhões na cotação atual) à vista e o restante em dezembro do ano que vem.

O Boca Juniors, por sua vez, não aceitou nem recusou. Segundo o site, a bronca do Alvinegro se deu pelo leilão feito por Riquelme. O presidente vazou os números oferecidos a clubes com o objetivo de que outro pagasse mais.

A multa de Medina é de 15 milhões de dólares (R$ 72,6 milhões na cotação atual), e jovem tem contrato com o Boca Juniors até 2027. Riquelme tem sido irredutível e afirmou, durante as conversas, que o meio-campista só sairia com o pagamento da multa.

O Botafogo, então, já parte para novos alvos. Outra proposta por Medina não será feita, mas pode haver negócio se o Boca Juniors voltar atrás e conversar pelos valores atuais.