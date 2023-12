Augusto Moura inicia o trabalho no Botafogo na pré-temporada do clube - Divulgação / Coritiba

Publicado 29/12/2023 13:29

Rio - O Botafogo acertou a chegada de Augusto Moura de Oliveira para a gerência do futebol. Ele irá trabalhar ao lado de André Mazzuco, diretor do departamento. O cargo estava vazio desde a saída de Pedro Moreira, em fevereiro de 2023. As informações são do 'ge'.

Augusto Moura será responsável também pelas categorias de base, liderando o gerente do departamento Tiano Gomes e o gerente metodológico João Paulo Costa. Ele tem 40 anos e iniciou a carreira no Coritiba, em 2011.



No clube paranaense, foi observador técnico, chefe de scout, coordenador de base e diretor de futebol, entre outras funções, até 2018. Depois, passou pelo Athletico também foi diretor de futebol do Maringá, em 2019. Augusto Moura inicia o trabalho no Botafogo na pré-temporada do clube.