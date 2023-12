Savarino, atacante do Atlético-MG - Divulgação

Publicado 28/12/2023 15:00

Rio - Em busca de reforços para 2024, o Botafogo encaminhou a contratação de atacante Jefferson Savarino, de 27 anos. O venezuelano, que fez parte do elenco do Atlético-MG nas temporada de 2020 a 2022, atua no Real Salt Lake, dos Estados Unidos.

De acordo com o site, as partes estão otimistas em relação a um acordo. Savarino chegou a ser ventilado como possível reforço do Fortaleza. Porém, as negociações acabaram não avançando e o atacante seguiu nos Estados Unidos.

Segundo informação do jornalista Thiago Franklin, do "Canal do TF", o a proposta do Botafogo foi de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 12,4 milhões). O Alvinegro deseja compra 80% dos direitos do venezuelano, junto ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos.



O valor é por 80% dos direitos econômicos do jogador venezuelano. O Botafogo aguarda a resposta do clube norte-americano e está otimista.

O Alvinegro tenta finalizar a contratação até o fim do ano. Na atual temporada, Savarino entrou em campo em 34 partidas, fez 11 gols e deu quatro assistências com a camisa do Real Salt Lake.