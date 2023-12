Kevin Mier foi consultado pelo Botafogo nos últimos dias - Divulgação / Atlético Nacional

Publicado 26/12/2023 13:19

Rio - Um dos nomes sondados pelo Botafogo para substituir Lucas Perri, Kevin Mier, do Atlético Nacional, está de malas prontas para defender o Cruz Azul, do México, de acordo com a imprensa colombiana. O goleiro viajará em breve para realizar exames no clube mexicano.

Segundo a Rádio Itatiaia, o Botafogo buscou informações sobre o goleiro nos últimos dias , mas não houve proposta. Além do Alvinegro e do próprio Cruz Azul, o Atlanta United, dos Estados Unidos e o Porto, de Portugal, também sondaram o arqueiro.

O clube carioca, então, segue no mercado em busca de uma reposição para Perri, que deve defender o Lyon, da França, em 2024. O time francês também tem o empresário americano John Textor como acionista. Lá, o goleiro provavelmente terá a companhia do zagueiro Adryelson, que também se destacou no Botafogo em 2023.