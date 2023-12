Gabriel Pires e Diego Costa foram importantes em momentos distintos da temporada alvinegra - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 26/12/2023 10:23

Rio - Em última semana de contrato, o meia Gabriel Pires e o atacante Diego Costa seguem com situação indefinida no Botafogo . De acordo com o jornalista Thiago Franklin, do 'Canal do TF', a semana será decisiva para ambos.