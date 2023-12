Kevin Mier também foi consultado por Atlanta United, Cruz Azul e Porto - Divulgação / Atlético Nacional

Publicado 25/12/2023 14:52

Rio - Com a provável saída de Lucas Perri, o Botafogo busca um goleiro para a próxima temporada. Um dos nomes consultados foi o de Kevin Mier, goleiro do Atlético Nacional, da Colômbia. Ainda não há proposta. O Glorioso apenas sondou para entender a situação do arqueiro. As informações são da Rádio Itatiaia.