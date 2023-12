Rafael sofreu grave lesão em 2023 e está em fase final de recuperação no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/12/2023 15:58

Rio - O lateral-direito Rafael, do Botafogo , teve o perfil nas redes sociais suspenso após provocar o Flamengo depois da conquista do Mundial de Clubes pelo Manchester City, sobre o Fluminense. Torcedores rubro-negros denunciaram a conta do jogador no Instagram, de acordo com o 'ge'. Ele afirmou que o troféu do torneio conquistado pelo Rubro-Negro em 1981 não é reconhecido pela Fifa.

"Lembrando os flamenguistas de irem lá na Fifa, porque esses 'posts' (publicações) de único clube do Rio com Mundial não estão constando lá... Agradecido", escreveu o lateral.

Publicação de Rafael, lateral do Botafogo, provocando o Flamengo Reprodução

Apesar de não ter acontecido desta vez, Rafael já excluiu a conta no Instagram em fevereiro deste ano, quando foi expulso no clássico com o Vasco. Entretanto, mais tarde, foi reativado. Em 2022, excluiu a conta no Twitter, após discutir com torcedores do Botafogo.

Rafael teve grave lesão em 2023 e está em fase final de recuperação. Além disso, vive os últimos dias de contrato com o Botafogo, mas já tem renovação acordada por mais uma temporada que será, provavelmente, a última dele como jogador profissional de futebol.