Luto - Reprodução

LutoReprodução

Publicado 22/12/2023 11:09

Rio - Luto no futebol brasileiro. O ex-jogador do Botafogo, Dimas Filgueiras, de 79 anos, morreu nesta sexta-feira no Ceará. A informação foi divulgada por uma das filhas do ex-atleta, Vânia Filgueiras, em rede social. A causa da morte não foi divulgada.

Nosso maior Soldado descansou.



Dimas Filgueiras, um dos principais nomes da história do Ceará Sporting Club, nos deixou nesta sexta-feira (22).



O eterno soldado alvinegro defendeu o Time do Povo em 514 jogos. O seu legado com a camisa alvinegra ficará marcado na história e na… pic.twitter.com/pZsuDvCeSy — Ceará Sporting Club (@CearaSC) December 22, 2023

Nascido no Rio de Janeiro, Dimas atuou no Botafogo em um período extremamente vencedor da história do clube. Ele fez parte do elenco alvinegro de 1963 a 1970. Ele foi bicampeão carioca e Brasileiro pelo Botafogo.

A partir dos anos de 1970, Dimas começou a fazer história no futebol cearense. Ele defendeu Fortaleza e o Ceará, onde se tornou ídolo. No Vozão, Dimas trabalhou entre 1972 até 2018, e tinha exercido todos os cargos no clube, menos de presidente.

Dimas Filgueiras, de 79 anos, foi diagnosticado com Alzheimer há alguns anos e no início de 2022 precisou ficar internado, onde estava até recentemente.