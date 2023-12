Santos, goleiro do Flamengo, desperta o interesse do Botafogo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/12/2023 21:29

Rio - Alvo do Botafogo na janela de transferências para o lugar de Lucas Perri em 2024, o goleiro Santos não deve permanecer no Flamengo para a próxima temporada. As informações são do "ge".

Santos tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2025, mas perdeu espaço ao longo da última temporada e atualmente é o terceiro goleiro do elenco comandado pelo técnico Tite. Além do Botafogo, Grêmio e Athletico-PR também mostraram interesse no goleiro de 33 anos.

Ponto positivo para o Botafogo em uma possível negociação é a possibilidade de Santos voltar a trabalhar com Tiago Nunes, seu treinador no Athletico-PR e campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana. De acordo com a publicação, a experiência com o gramado sintético também está sendo levada em conta.