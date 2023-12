Patrick de Paula - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/12/2023 09:40

Rio - Principal investimento do Botafogo desde a chegada da SAF, Patrick de Paula, de 24 anos, viveu um ano difícil em 2023. Com uma lesão que afetou o o ligamento colateral lateral, o cruzado, os dois meniscos (medial e lateral) e o côndilo femoral do joelho esquerdo, o volante só deverá voltar a atuar em março do ano que vem. Em preparação, Patrick falou sobre o desejo de voltar a entrar em campo.

"Quero fazer acontecer, ajudar meus companheiros. Voltar bem, na forma física, ter confiança de novo, que vai demorar um pouco. Espero que seja um ano muito produtivo", afirmou em entrevista ao portal "GE".

Patrick chegou ao Botafogo em 2022 por 6 milhões de euros ( algo em torno de R$ 33 milhões na época), por 50% dos direitos econômicos. Naquela temporada, o jovem não conseguiu ter o rendimento esperado e logo em fevereiro deste ano se lesionou. Em 2024, o volante, que já conquistou a Libertadores, pelo Palmeiras, projetou uma boa campanha pelo Alvinegro.

"Primeiramente tem que vir de você. Têm jogadores como o Danilo, que também já ganhou, o Tchê Tchê já jogou. Eu até brinco que agora que a gente vai jogar a Libertadores a gente tem que estar mais preparado. É difícil, é viagem, volta, preparação. Se Deus quiser vai dar tudo certo, para a gente poder chegar em uma final de Libertadores, ou ganhar, o que não é fácil", disse.