Eduardo é um dos pilares do elenco do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 20/12/2023 14:21

Rio - O meia Eduardo, do Botafogo, foi condenado a um jogo de suspensão convertido em advertência pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira (20) por conta da expulsão na partida contra o Coritiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com isso, o jogador está liberado para jogar os primeiros compromissos da próxima temporada. Eduardo foi denunciado no artigo 254 § 1º inciso I do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (jogada violenta com emprego excessivo da força), que previa suspensão de uma a seis partidas.



Na ocasião, o meia do Botafogo foi expulso após uma entrada forte em Andrey, no começo da partida. Após análise e recomendação do VAR, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, que havia aplicado apenas amarelo, retirou a advertência e aplicou o vermelho.

A estreia do Botafogo em 2024 será contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca, com data a ser definida pela Ferj, que divulgou como base os dias 17 e 18 de janeiro.