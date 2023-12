John Textor comanda busca por reforços no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor comanda busca por reforços no BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 20/12/2023 13:50

Rio - O empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo , respondeu a uma torcedora nas redes sociais afirmando que o clube está próximo de anunciar reforços. O Alvinegro mantém sigilo nas negociações, mas o americano garante que é por um bom motivo.

"Bom dia, Textor. O Botafogo está próximo de anunciar algum reforço?", questionou Gisella Andrade, nas redes sociais.

"É claro que estamos… Mas seria um erro para o clube falar sobre isso, já que um debate público apenas serviria para prejudicar os interesses do clube. E você deve presumir que a maioria dos rumores são falsos", respondeu Textor.

Print da conversa entre a torcedora e John Textor, dono da SAF do Botafogo Reprodução

O Botafogo está no mercado em busca de reforços, principalmente para o setor defensivo da equipe, mais carente no momento. Além disso, o Alvinegro corre atrás de nomes que possam reforçar o time do meio para frente.