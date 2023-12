Luis Castro deixou o Botafogo ainda no primeiro turno e assinou com o Al-Nassr - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/12/2023 18:17

Portugal - Atual técnico do Al-Nassr, da Arábia Saudita, o português Luís Castro não conseguiu opinar sobre a derrocada do Botafogo no Campeonato Brasileiro, mas afirmou que o ambiente de seu elenco era bom e com clima vitorioso. Ele deixou o Glorioso na 12ª rodada da competição, na liderança e com ampla vantagem.

"Não sei o que se passou, não faço ideia. Eu não quero ter razão em nada, só vivo e olho para o meu trabalho. Só consigo responder pelos dias em que estive no Botafogo. E posso responder que vivíamos no seio de uma mentalidade ganhadora", disse Luís Castro, em entrevista à emissora portuguesa "Sport TV".

Quando aceitou a proposta da equipe de Cristiano Ronaldo, o Botafogo havia acabado de vencer o Palmeiras fora de casa pelo placar de 1 a 0, chegado aos 30 pontos na classificação de 36 disputados e com sete de frente em relação ao Grêmio, vice na época e que confirmou tal posição ao fim da temporada.

"Mesmo quando se perdia, sabíamos que íamos voltar a ganhar. Nos momentos de dificuldade, sabíamos que íamos retomar (o caminho das vitórias). E quem não quisesse pertencer a essa forma de estar… Se eu tivesse de sair, saía", destacou o treinador.

Depois de Luís Castro, o Botafogo teve Cláudio Caçapa como auxiliar contratado, Bruno Lage, Lucio Flavio, e terminou a temporada sob o comando de Tiago Nunes, que aceitou o projeto já pensando em 2024. O Glorioso chegou a ter 14 pontos de vantagem, mas entrou em crise e terminou o Brasileirão na 5ª colocação.