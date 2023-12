Botafogo enfrentará Melgar, do Peru, ou Aurora, da Bolívia, na segunda fase da pré-Libertadores - Divulgação

Publicado 19/12/2023 12:40 | Atualizado 19/12/2023 12:54

A Conmebol definiu por sorteio nesta terça-feira (19) os confrontos da pré-Libertadores de 2024 e o Botafogo, que entra na segunda fase, terá pela frente o vencedor do confronto entre Melgar, do Peru, e Aurora, da Bolívia. Os dois possíveis adversários jogam na altitude a primeira partida, e o Glorioso definirá o confronto em casa, no Nilton Santos.

Se a equipe peruana se classificar, o Botafogo terá de jogar em Arequipa, a 2.335m acima do nível do mar. Em caso de os bolivianos passarem, o primeiro jogo será em Cochabamba, a 2.560m de altitude.

Outro brasileiro envolvido das preliminares, o RB Bragantino jogará contra o Águilas Doradas, da Colômbia. O vencedor desse confronto será o adversário do Botafogo numa eventual terceira fase. Caso o Bragantino seja o adversário, o Glorioso fará o jogo de ida no Rio e a volta em São Paulo.

Os confrontos da pré-Libertadores do Botafogo ainda terão as datas confirmadas pela Conmebol, mas serão nas semanas dos dias 21 e 28 de fevereiro (segunda fase) e 6 e 13 de março (terceira fase).

Ose poderão cair na chave de clubes do mesmo país. Ou seja, o Botafogo, por exemplo, poderia enfrentar Flamengo ou Fluminense, que serão cabeças de chave

A Conmebol ainda vai divulgar a data do sorteio dos grupos, que será em março.



Confira todos os confrontos da pré-Libertadores de 2024



Fase 1 (semanas dos dias 7/2 e 14/2)

Puerto Cabello (Venezuela) x Defensor (Uruguai)

Aurora (Bolívia) x Melgar (Peru)

Aucas (Equador) x Nacional (Paraguai)





Fase 2 (semanas dos dias 21/2 e 28/2)

Águilas Doradas (Colômbia) x Red Bull Bragantino

Aucas (Equador) ou Nacional (Paraguai) x Atlético Nacional (Colômbia)

Always Ready (Bolívia) x Sporting Cristal (Peru)

Godoy Cruz (Argentina) x Colo Colo (Chile)

Sportivo Trinidense (Paraguai) x El Nacional (Equador)

Puerto Cabello (Venezuela) ou Defensor (Uruguai) x Nacional (Uruguai)

Portuguesa (Venezuela) x Palestino (Chile)

Aurora (Bolívia) ou Melgar (Peru) x Botafogo

Fase 3 (semanas dos dias 6/3 e 13/3)

Águilas Doradas ou Red Bull Bragantino x Aurora ou Melgar ou Botafogo

Aucas ou Nacional (PAR) ou Atlético Nacional x Portuguesa ou Palestino



Always Ready ou Sporting Cristal x Puerto Cabello ou Defensor ou Nacional (PAR)



Godoy Cruz ou Colo-Colo x Sportivo Trinidense ou El Nacional