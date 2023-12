João Paulo, goleiro do Santos, foi sondado pelo Botafogo - Raul Baretta / Santos

João Paulo, goleiro do Santos, foi sondado pelo BotafogoRaul Baretta / Santos

Publicado 19/12/2023 13:35

Na busca de um substituto de Lucas Perri, que está com sua saída encaminhada para o Lyon, o Botafogo sondou a situação do goleiro João Paulo, que foi rebaixado com o Santos no último Campeonato Brasileiro. As informações são do "ge".

A negociação, entretanto, vai depender da postura do Peixe com o jogador. Com a queda para a segunda divisão do Brasileirão, o Santos planeja reduzir salários de forma drástica e, com isso, negocia a diminuição salarial de João Paulo.

Apesar de uma possível queda salarial, o goleiro deseja permanecer no Santos, clube onde foi revelado e é um dos jogadores mais queridos pela torcida. Ao mesmo tempo, o Peixe pode não descartar uma saída de João Paulo para aliviar sua folha.

É nesse contexto que o Botafogo deseja fazer a contratação do goleiro. Internamente, João Paulo é visto como uma ótima opção à saída de Lucas Perri, e, caso o Santos realmente queira se desfazer do atleta, o clube de General Severiano deve fazer uma investida pelo jogador.

João Paulo é goleiro titular desde 2020 e é tratado como um dos grandes nomes do elenco dos últimos anos. O atleta de 28 anos tem 208 partidas com a camisa do Peixe e tem contrato válido até 2025.