Luís Oyama foi um dos destaques do título da Série B do Botafogo em 2021 - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/12/2023 14:33 | Atualizado 18/12/2023 14:36

Rio - O meia Luís Oyama, do Botafogo , está na mira do Guarani para a temporada 2024, de acordo com o 'ge'. Ele tem contrato com o Alvinegro até o final de 2025, mas não deve ser aproveitado na próxima temporada. Em 2023, disputou o Campeonato Brasileiro com o Goiás.

Oyama chegou ao Botafogo em 2021, após se destacar no Mirassol, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele foi um dos principais jogadores da equipe na campanha que culminou no título e no retorno à elite e, por isso, foi comprado no ano seguinte. Entretanto, não recebeu muitas oportunidades após a reformulação da SAF.

Em seguida, foi emprestado ao Molenbeek da Bélgica, outra equipe que tem John Textor como dono, disputou 24 jogos e marcou quatro gols na campanha que alçou o time à primeira divisão nacional. Após o retorno para o Brasil, foi novamente emprestado. Dessa vez, ao Goiás, até o fim de 2024, onde entrou em campo 11 vezes.