O meia Eduardo jogou seis anos na Arábia Saudita, onde é ídolo e tem as portas abertas para voltar - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/12/2023 15:42

Rio - Um dos principais nomes do Botafogo no Brasileirão, o meia Eduardo vem sendo alvo de sondagens do Mundo Árabe. No entanto, a tendência é que ele siga vestindo a camisa alvinegra em 2024. A informação é do jornalista Wellington Arruda.

A diretoria do Botafogo conta com Eduardo na próxima temporada. Além disso, a ideia do clube é buscar um jogador para ser um reserva à altura do camisa 33, o que não aconteceu em 2023.

Eduardo teve grandes atuações com a camisa do Botafogo no primeiro turno do Brasileirão, quando o time fez a melhor campanha da história dos pontos corridos. Porém, caiu de rendimento junto com a equipe na segunda metade do campeonato, o que resultou na perda do título.