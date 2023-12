Gatito Fernández em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Gatito Fernández em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 16/12/2023 11:53

O goleiro Gatito Fernández pouco atuou pelo Botafogo na temporada, apenas seis vezes. Entretanto, é uma das principais lideranças da equipe. Em entrevista ao "ge", o jogador saiu em defesa do conterrâneo Matías Segovia, o Segovinha, um dos principais alvos de crítica da torcida alvinegra após a reta final do Campeonato Brasileiro.

"Mati é um jovem de grande potencial que tem tudo para crescer na carreira. Assim como todos nós, não viveu bons momentos na reta final do ano, mas sua capacidade técnica não se alterou", afirmou Gatito.

O goleiro do Botafogo, que atua no clube desde 2017, também mandou um recado para a torcida alvinegra. O paraguaio afirmou que o time dará a volta por cima após a perda do título do Campeonato Brasileiro e pediu o apoio dos torcedores para isso.

"Para ele e para todos nós será dada a chance de provarmos de termos também a capacidade de darmos a volta por cima. Transformar essa decepção e frustração em autoconhecimento, concentração e muita gana. Gana de vencer cada dividida, em cada jogo. Só assim teremos a confiança do torcedor de volta e um Nilton Santos lotado com aquela energia espetacular que nos habituamos a ver e sentir", refletiu Gatito.

"A mensagem é: caímos juntos, torcedor. Está sendo muito difícil. Mas quando nos reerguermos também estaremos nessa juntos. E poderei olhar para cada atleta em campo como você verá o torcedor ao seu lado na arquibancada – com orgulho e gana de vestir a camisa do Botafogo", concluiu.