Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025 - Vitor Silva/Botafogo

Marlon Freitas tem contrato com o Botafogo até o fim de 2025Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/12/2023 20:53

Rio - O volante Marlon Freitas, do Botafogo, entrou no radar do Cruzeiro, que consultou a situação do jogador na janela de transferências. Com contrato firmado com o Alvinegro desde o fim de 2022, o jogador tem vínculo até o dia 31 de dezembro de 2025, mas já não conta com tanto prestígio por parte da torcida.

Isso porque Marlon Freitas, apesar de ter chamado atenção no primeiro turno do último Brasileirão, caiu de rendimento assim como toda a equipe na reta final e protagonizou cena marcante na temporada: a "piscadinha" na derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, no Nilton Santos, quando a partida ainda estava empatada e nos últimos minutos.

O Cruzeiro, por sua vez, se vê em cenário de urgência por um primeiro volante para o elenco. A Raposa não exerceu a compra dos direitos econômicos de Matheus Jussa, que voltou ao Fortaleza após empréstimo, e tem a dupla Filipe Machado e Fernando Henrique com situações indefinidas. As informações são do site "ge".

Aos 28 anos, Marlon Freitas, conforme apurou a reportagem do O Dia, não é tratado como peça inegociável no Botafogo, que pode considerar conversas em caso de boas propostas. O volante também chama atenção de outras equipes da Série A do Brasileirão.