Gabriel Veron, do Porto, entrou na mira do Botafogo para 2024Divulgação/Porto

Publicado 15/12/2023 21:49

Rio - De olho no mercado de transferências para reforçar o elenco, o Botafogo acenou com interesse na contratação do atacante Gabriel Veron, de 21 anos, do Porto. O jovem, que foi revelado pelo Palmeiras, vive cenário de indefinição no clube português e pode ser emprestado no meio da temporada europeia.

Gabriel Veron perdeu espaço no Porto por conta das lesões e não vem sendo aproveitado pelo técnico Sérgio Conceição. O jogador tem contrato com os Dragões até junho de 2027.

De acordo com informações do jornal português "A Bola", o Botafogo, caso queira avançar pela assinatura com o atacante, teria de vencer concorrência de outros dois gigantes da Série A do Brasileirão: Corinthians e Grêmio.

O Porto pagou 12 milhões de euros (cerca de R$ 66 milhões) por Gabriel Veron em julho de 2022, mas jogador acumula apenas 26 partidas pela equipe principal e uma pelo time B.