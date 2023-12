Jeffinho chegou ao Lyon após se destacar com a camisa do Botafogo - Foto: Lyubomir Domozetsky/OL

Publicado 15/12/2023 11:12

Rio - Interessado no retorno de Jeffinho, o Botafogo terá dificuldades para convencer o jogador e o Lyon da sua contratação. De acordo com informações do "Canal do TF", o clube francês deseja a permanência do brasileiro e há outros clubes europeus interessados no jogador.

Jeffinho se destacou com a camisa do Botafogo em 2022 e foi vendido ao Lyon, clube que também pertence à Eagle Football Holding, rede de John Textor, em janeiro deste ano. Os franceses desembolsaram R$ 55,2 milhões pelo atacante.

O Lyon vive situação bem ruim na temporada, estando em último lugar no Campeonato Francês. Até o momento, na atual temporada, Jeffinho entrou em campo em nove jogos e deu uma assistência.