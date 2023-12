Jeffinho marcou na vitória do Lyon sobre o Monaco pelo Campeonato Francês - Valery Hache/AFP

Jeffinho marcou na vitória do Lyon sobre o Monaco pelo Campeonato FrancêsValery Hache/AFP

Publicado 15/12/2023 20:06

França - Sondado pelo Botafogo nos últimos dias para um possível retorno, Jeffinho foi decisivo nesta sexta-feira (15) na vitória do Lyon por 1 a 0 sobre o Monaco, fora de casa. Com o resultado, o clube comandado pelo empresário John Textor, acionista majoritário da SAF alvinegra, deixou a lanterna do Campeonato Francês provisoriamente.

O atacante saiu do banco de reservas aos 37 minutos do segundo tempo e marcou o único gol do jogo aos 38, em seu primeiro toque na bola. Este foi seu terceiro tento anotado com a camisa do Lyon, o primeiro na temporada 2023/2024.