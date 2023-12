Gatito Fernández é goleiro do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 15/12/2023 15:39

Rio - O goleiro Gatito Fernández admitiu que o Botafogo está em "grande dívida" com a torcida após a perda do título do Brasileirão 2023. O Alvinegro fez o melhor primeiro turno da história dos pontos corridos do campeonato e chegou a abrir 13 pontos de vantagem na liderança, mas não conseguiu ficar com a taça.

"Não é possível apontar um fator, um motivo específico. Fizemos um primeiro turno histórico e não conseguimos corresponder às expectativas na reta final. Podem ter a certeza de que nossa frustração foi do tamanho do torcedor e agora temos essa grande dívida com eles", disse Gatito, ao site "ge".

"Um sentimento de incredulidade que nunca senti na carreira. Mas com o tempo temos que transformar em isso gana insaciável de vencer e confiança em nós mesmos. E o Botafogo, por tudo que tem feito em termos de estrutura e organização, chegou para ficar entre os protagonistas em qualquer competição que disputar", completou.

Outro tema da entrevista de Gatito ao site foi sobre a possível retomada titularidade na próxima temporada. Isso porque o goleiro Lucas Perri, titular em 2023, deve ir para o Lyon, da França.

"O Perri saindo o Botafogo naturalmente vai ao mercado reforçar essa posição. A disputa em alto nível e a concorrência interna ajudam demais a manter o foco do atleta e aumentar cada vez mais seu nível. Estou preparado e confiante", afirmou o paraguaio.

Gatito também falou dos planos para a carreira e citou o goleiro Fábio, hoje no Fluminense, para destacar que ainda pode continuar na ativa por mais tempo. Ele também revelou o que tem feito já de olho em 2024.

"Me sinto muito bem fisicamente e tenho planos de chegar aos 40, 41. O Fábio, do Fluminense, é um claro exemplo. Para goleiro ainda tenho muita lenha. Eu tenho muito respeito pelo Botafogo e adoro jogar no clube. Já estou seguindo um planejamento alimentar e de alguns treinos nas férias e me dedicarei muito na pré-temporada", contou Gatito.

"A partir do que farei nos treinos e nos jogos vão decidir se serei titular, se voltarei a ser convocado para defender meu país. É uma decisão de outras pessoas, mas depende de mim. E confio no meu potencial e estou com mais energia e vontade do que nunca", concluiu.