A personagem que hoje é de Bella Campos já foi interpretada por Glória Pires na primeira versãoReprodução/Instagram

Publicado 21/03/2025 15:22 | Atualizado 21/03/2025 16:39

A festa de lançamento da novela "Vale Tudo", da TV Globo, aconteceu na noite da última quinta-feira (20), e os jornalistas estavam ansiosos para entrevistar a nova Maria de Fátima, que será interpretada pela atriz Bella Campos. No entanto, diferente de sua personagem, que sonhava em chamar a atenção da imprensa e ficar famosa, Bella Campos adotou a postura de Odete Roitman e deu um show de estrelismo, desrespeitando o trabalho dos repórteres presentes.

O evento do remake da novela de sucesso estava previsto para começar às 19h, mas Bella Campos chegou extremamente atrasada ao local, por volta das 21h. Como a festa visava promover a estreia de "Vale Tudo", todos os colegas de elenco da atriz conversaram com a imprensa desde o início. No entanto, ela não seguiu o script e ignorou os profissionais, entrando direto para a festa.

Depois que Bella Campos evitou os jornalistas, a assessoria da artista se dirigiu até eles para explicar o motivo do atraso, revelando que ele havia sido causado pela intensa rotina de gravações da atriz, que havia terminado pouco antes naquele dia. A equipe também informou que ela optou por entrar direto no evento para comer antes de conceder entrevistas. No entanto, para a frustração daqueles que aguardaram a noite toda por uma declaração, Bella deixou o evento pouco tempo depois, sem falar com nenhum dos repórteres.

A coluna gostaria de entender como a Globo faz um investimento pesado no lançamento da novela, realizado no luxuoso e caríssimo Copacabana Palace, e, ao mesmo tempo, escala uma das protagonistas para gravar bem no horário do evento. Vale lembrar que todos os integrantes do elenco principal chegaram bem antes de Bella.