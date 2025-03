O piloto e a apresentadora ficaram juntos por mais de um ano - Reprodução/Instagram

Publicado 21/03/2025 12:13

O falecido piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994) estaria completando 65 anos de idade nesta sexta-feira (21), caso estivesse vivo, e até os dias de hoje recebe homenagens da família, amigos e admiradores. Nesta madrugada, a apresentadora Adriane Galisteu, a última namorada do ídolo nacional, usou as redes sociais para compartilhar uma foto inédita do antigo casal e falar sobre ele.



Na foto compartilhada por Adriane Galisteu no perfil de seu Instagram, o casal estava sentado na areia de uma praia, acompanhado por um cachorro, enquanto ela sorria para a câmera. Na legenda da postagem, a apresentadora replicou uma frase do piloto de Fórmula 1, que falava sobre sonhos.



"Tenha sempre como meta muita força, muita determinação, sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Ayrton Senna. 21/03", dizia a mensagem. Atualmente, a publicação da apresentadora já conta com mais de 140 mil curtidas e 2.800 comentários.

Ayrton Senna faleceu no dia 1º de maio de 1994, deixando todo o país de luto. Em dezembro de 2024, a Netflix lançou uma série retratando os últimos anos de vida do piloto, e a produção repercutiu nacional e internacionalmente. Na época, a história gerou polêmica na mídia brasileira por ter dado destaque à apresentadora Xuxa Meneghel, jogando Galisteu para "escanteio", mesmo que ela tenha sido a última namorada dele.