Maíra Cardi e Arthur Aguiar ficaram juntos por seis anosReprodução/Instagram/TV Globo

Publicado 21/03/2025 13:32

A influenciadora digital Maíra Cardi compartilhou nas redes sociais que o filho mais velho, Lucas Cardi, vai se casar em abril e revelou que está muito feliz por se tornar oficialmente uma sogra. Na publicação, a esposa de Thiago Nigro também se mostrou radiante com o fato de o jovem, de 24 anos, ser um "homem de verdade", que não "sai por aí enganando mulheres". A declaração da criadora de conteúdo acabou sendo interpretada como uma indireta ao ex-marido, Arthur Aguiar.

Na publicação, Maíra Cardi aparecia ao lado da nora, a atriz Thuani Todeschini, para falar sobre detalhes do casamento. “Primeiro, eu preciso falar que estou mega feliz porque tenho um filho homem de verdade, que não é um moleque sem noção, que engana as mulheres, sai comendo todo mundo por aí e sai fazendo um monte de promessa falsa”, disse ela logo no início.

A noiva de Lucas Cardi também falou sobre o bom relacionamento com a sogra e explicou como ela apoia o casal. “Ajudou a gente a evoluir e sair dos adolescentes para ser homem e mulher e criar mais maturidade. Trouxe até uma conscientização sobre o que é o casamento e fez a gente ter mais certeza de que queria estar juntos”, disse Thuani Todeschini.

Depois que o vídeo começou a circular por páginas de notícias, não demorou muito para que internautas interpretassem a fala da esposa de Thiago Nigro como sendo uma indireta ao ator Arthur Aguiar. "Senti uma alfinetada no Arthur, acho isso desnecessário", disse uma pessoa. "Essa não esquece o Arthur kkkk", apontou um usuário do Instagram.

Maíra Cardi e Arthur Aguiar colocaram um ponto final na relação de seis anos em outubro de 2022, após inúmeras polêmicas de traição por parte do ator. "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos", escreveu ela em uma publicação na época. Juntos, os artistas tiveram uma filha, Sophia Cardi Aguiar.