Esta não é a primeira vez que a artista protagoniza brigas com influenciadores digitais - Reprodução/YouTube/Leo Dias

Publicado 21/03/2025 09:18 | Atualizado 21/03/2025 09:18

O clima ficou tenso entre Manu Bahtidão e o influenciador Tokinho na última quinta-feira (20), quando uma atitude da cantora gerou uma troca de acusações nas redes sociais. A situação começou após Tokinho criticar publicamente Manu, dando início a uma discussão acalorada. A polêmica surgiu depois que um vídeo da participação de Manu em um evento no Rancho do Maia, reality de Carlinhos Maia, viralizou. Nas imagens, a artista aparece retirando a influenciadora Pônei do palco enquanto se apresentava, o que causou indignação em Tokinho.

Mostrando que desaprovava totalmente a cena, o criador de conteúdo fez questão de se manifestar, sendo totalmente sincero sobre o que acha da artista. “Tá aí uma pessoa que não me desce. Pônei sempre animada, sempre se jogando porque Carlinhos pede. Essa cantora, na primeira oportunidade que tem de desmerecer alguém, vai lá e faz", disse ele.

Depois que a crítica chegou até a cantora, Manu Bahtidão não ficou calada e rebateu: “Vai te tratar, mulher! Qual é o teu problema comigo? Eu amo a Pônei, somos amigas, e não é a primeira vez que vou ao Rancho. Lá me divirto e curto com meus amigos, e se você não sabe, tudo lá é brincadeira e alegria. Eu hein! Quer jogar hater pra mim pra aparecer? Tá louca? Nunca te dei nem confiança!”

Tokinho, por sua vez, não deixou barato e trouxe à tona um episódio ocorrido em um outro evento muito famoso nas redes sociais. “Nunca me deu confiança, mas pediu pro assessor ir ao seu quarto pegar uma camisa pra mim, pra me presentear na hora do almoço na Farofa da Gkay, querendo me comprar com isso. Depois, veio me chamando pra participar do seu bloco em Belém do Pará, até aceitei, porém pagando. Não quis pagar pelo meu trabalho, não fui.”

Além disso, Tokinho ainda revelou que Manu teria tentado humilhá-lo no mesmo evento. “Na primeira oportunidade que teve, me gritou do palco junto com outra pessoa, chamando a gente de metido porque não subimos na hora da sua gritaria e ainda xingou, achando que eu ia me sentir mal. Se toca, mulher! Você não é ninguém pra desmerecer os outros!", apontou ele. Por fim, o influenciador insinuou que a cantora teria investido financeiramente para ganhar visibilidade no reality de Carlinhos Maia. “Tu tá aí sabe por quê, né?! Deve ter soltado dinheiro. Lá na Farofa falaram que tava pagando pra te divulgar na época, parecia prefeita querendo ser eleita", lembrou ele.